Россия и Армения обсуждают вопрос о производстве вакцины “Спутник V”: Сергей Лавров

Республика Армения обсуждает с Российской Федерацией вопрос о производстве в Армении российской вакцины “Спутник V”. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе пресс-конференции с и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Мы обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом. Россия предоставила Армении десятки тысяч доз вакцины “Спутник V” и сейчас обсуждается вопрос приобретения Ереваном еще 1 миллиона доз, а также организации ее производства на территории Армении”, - сказал Лавров.

В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз. 26 апреля в Армению была импортирована еще одна партия российской вакцины “Спутник V”, предназначенная для 14 000 человек (первый компонент).