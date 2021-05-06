 Армения и Россия подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности

Между Республикой Армения и Российской Федерацией подписан Межправительственный меморандум по биобезопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе пресс-конференции с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Сегодня мы подписали Межправительственный меморандум по биобезопасности. Целью этого меморандума является внедрение существенных усилий в развитие дальнейшего сотрудничества по этой тонкой и актуальной теме. Это поможет укрепить нашу общую область биологической безопасности”, - сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что этот актуальный вопрос будет поднят и на многосторонних площадках, включая ОДКБ и СНГ.

Сергей Лавров с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван.

На 6 мая запланирована также встреча с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсуждение широкого круга вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация пунктов заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года руководителями Армении, России и Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая с рабочим визитом посетит Баку.