Сергей Лавров пригласил Ара Айвазяна посетить Российскую Федерацию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна посетить Россию.

Как передает «Арменпресс», об этом Лавров сказал на пресс-конференции с Ара Айвазяном.

“Я пригласил министра иностранных дел Армении посетить Российскую Федерацию для продолжения наших обсуждений по различным вопросам”, - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в ходе встречи с Ара Айвазяном в Ереване был обсужден широкий круг вопросов.

“В результате переговоров мы подчеркнули, что между нами идет диалог на высоком уровне. Развиваются межпарламентские отношения. Делегация Совета Федерации посетила Ереван для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян. На 16-18 мая запланирован визит в Москву спикера Национального собрания Арарата Мирзояна”, - сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что он высоко оценивает сотрудничество двух стран в интеграционных процессах - в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

“Россия остается крупнейшим партнером Армении. Мы также подчеркнули важность военного и военно-технического сотрудничества”, - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван.

На 6 мая запланирована также встреча с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсуждение широкого круга вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация пунктов заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года руководителями Армении, России и Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая с рабочим визитом посетит Баку.