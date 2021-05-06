Латвия официально признала Геноцид армян. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.

“Латвия наконец официально признала и осудила Геноцид армян. “За” высказались 58 из 100 членов Сейма. То, что годы назад было трудно представить, сегодня стало реальностью. Это результат кропотливой работы последних лет, в которой существенным было применение почти всего запаса дипломатического арсенала: интенсивные политические контакты, парламентская дипломатия, культурная дипломатия. Пожалуй, самым значимым и крайне важным был факт вовлеченности общины и Армянской апостольской церкви, которая была самой длительной и последовательной. Совокупность всего этого, плюс изменения некоторых акцентов в нашей работе за последние годы привели к этому результату.

Еще 24 апреля 2020 года две силы латвийского парламента - члены правящей коалиции “Новые консерваторы” и “Развитию - да” выступили с заявлениями, осуждающими Геноцид армян. По инициативе этих сил, а также большинства членов партии “Согласие” в феврале 2021 года начался процесс признания Геноцида армян, в результате 23 апреля была подана резолюция-заявление. 29 апреля проект постановления с некоторыми возражениями был отложен на наделю. Исправленный вариант постановления был предложен постоянной комиссией по внешним связям, который также активно был обсужден. В течение последних двух месяцев в этом направлении велась и параллельная работа”, - написал Мкртчян.

Он особо поблагодарил вице-спикера Дагмару Бейтнере Ле Галла, лидера парламентской фракции “Новые консерваторы” Юриса Юраса, секретаря Сейма, давнего друга армянского народа Андреиса Клементеса, руководителя группы дружбы с Арменией, руководителя парламентской фракции “Развитию - да”, заместителя секретаря Марию Голубеву, а также нынешнего председателя комитета по иностранным делам Ричард Коулз, бывшего председателя комитета, а ныне заместителя председателя Оярса Калнинчи.

“Преклоняюсь перед всеми политическими силами и депутатами Сейма Латвии, которые в Латвии проголосовали за разрешение этого важнейшего для армянского народа вопроса, за Заявление о Геноциде армян в Османской империи”, - заключил он.

Тигран Мкртчян представил также перевод резолюции, принятой Сеймом Латвии.

“Сейм Латвийской Республики, отметив важность поминовения жертв Геноцида армян, организованного властями Османской империи, тех массовых убийств и вынужденных депортаций, которые начались 24 апреля 1915 года с арестов представителей интеллигенции и выдающихся лиц бывшей Армянской общины Константинополя,

учитывая Конвенцию ООН “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него” и резолюцию Европейского парламента от 18 июня 1987 года, которая отмечает, что эти события в соответствии с Конвенцией “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него” являются геноцидом,

подчеркнув, что Латвия осуждает все преступления против человечности и что Латвия осознает свою обязанность признать и помнить об этих преступлениях с целью предотвращения их повторения,

признав, что в результате действий османских властей большое количество армянского народа с применением голода, жестокости и резни было депортировано в другие части империи, что стало причиной многочисленных жертв,

осуждает преступления, резню и насильственную депортацию, совершенные османскими властями в отношении армянского народа,

он уважает память всех жертв Геноцида армян и воздает дань уважения всем выжившим,

подтверждает, что открытые и свободные обсуждения вокруг исторических вопросов неразрывно связаны с развитием здоровой и зрелой демократии,

призывает все международное сообщество дать оценку этим историческим событиям и смотреть в будущее, которое мы хотим построить без насилия и нетерпимости, будущее, в котором уважаются права человека, и каждый человек может быть свободным и безопасным”.