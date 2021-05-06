Правительство утвердило сроки летнего призыва: он будет проведен с 7 мая по 31 июля

Летний призыв в Республике Армения будет проходить с 7 мая по 31 июля включительно. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Призыв на обязательную военную службу и на альтернативную военную службу для рядовых граждан Республики Армения мужского пола, которым до 30 июня 2021 года исполнится 18 лет, а также для граждан, срок отсрочки от обязательной военной службы которых кончается до 30 июня 2021 года включительно, будет объявлен с 7 мая по 31 июля 2021 года, в том числе.

Тем же решением предусмотрено, что в рамках летнего призыва 2021 года до 31 июля 2021 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный законом срок обязательную военную или альтернативную военную службу рядового состава.

Данные граждан Республики Армения, уклонившихся от призыва, будут направлены в соответствующие структурные подразделения Полиции Республики Армения, а материалы, составленные по ним после окончания призыва - в соответствующие гарнизонные следственные отделы Следственного комитета Республики Армения.