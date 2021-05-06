Вакцинированные лица при въезде в Армению не будут сдавать тест на COVID-19

Лица, имеющие сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины от COVID-19, зеленый паспорт, для въезда в Армению не будут проходить дополнительный ПЦР тест. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

И. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что это требование нашей страны, необходимое для въезда. “Политика других стран может меняться. И при выезде из страны нужно быть внимательными, знать, чего требует страна, в которую едут. В некоторых странах уже есть такая политика, что является свидетельство, что вакцинация облегчает процесс пересечения границы. Мы стараемся не отставать от времени, и уберечь наших граждан от ненужных исследований и лишних трат денег”, - сказала Анаит Аванесян, добавив, что на сайте Министерства здравоохранения подробно описано, как скачать приложение и как им пользоваться.

Про въезде в страну детей в возрасте до одного года внесено изменение, снято требование ПЦР тестирования.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заметил, что сфера туризма в Армении проявляет довольно слабые признаки восстановления. “И в этом плане очень важно, чтобы туристам, которые уже были вакцинированы, мы дали возможность без дополнительных проверок въезжать в нашу страну”, - сказал он.