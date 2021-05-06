Количество сделок в этом апреле по сравнению с апрелем 2019 года больше на 24%: Никол Пашинян

Сделки, заключенные в Армении в апреле 2021 года, на 8,8 млн единиц или на 24% больше, чем в апреле 2019 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил и. о. премьер-министра Никол Пашинян, добавив, что сравнение делается с 2019 годом, а не с 2020, поскольку в прошлом году вследствие пандемии показатели снизились.

“Денежный оборот в апреле 2021 года на 130 млрд драмов или на 26,6% больше, чем в апреле 2019 года. Это неплохой показатель. Думаю, эти показатели говорят о восстановлении экономической динамики. Думаю, не случайно, что ЦБ объявил, что экономические дела лучше, чем прогнозировалось ранее. Мы должны максимально увеличить этот темп”, - сказал Никол Пашинян.

Председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян, в свою очередь, сообщил, что по данным за 4 месяца текущего года налоговые поступления составляют 513 млрд драмов, что больше поступлений прошлого года, на 12,3 млрд драмов, 2019 года - на 46,5 млрд драмов.

“По данным за 4 месяца 2021 года, количество сделок по сравнению с 2019 годом больше на 35,7 млрд. драмов, а денежный оборот больше на 372 млрд. драмов”, - сказал председатель КГД.