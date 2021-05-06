По состоянию на апрель долг правительства бизнесу достиг исторического минимума: Пашинян

За последние три года правительство вернуло предприятиям 200 миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

“Процесс возврата НДС в Армении всегда был проблемным. Были накоплены долги на сотни миллиардов драмов, безнадежные долги, и хочу заметить, что по состоянию на апрель по линии возврата налогов бизнесу у нас исторический минимум, то есть по состоянию на апрель долг составил 67,4 млрд драмов, при этом мы побили свой же рекорд”, - сказал и. о. премьер-министра.