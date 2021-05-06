Уровень озера Севан вышел на новую отметку

ГАВАР, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 5 мая 2021 года уровень озера Севан достиг новой отметки - 1900 метров 77 сантиметров над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС РА, 5 мая прошлого года озеро Севан находилось на высоте 1900 метров 62 сантиметра над уровнем моря. В период с января по 5 мая 2021 года по туннельному водопроводу Арпа-Севан в озеро Севан было переброшено 71 миллион 897 тысяч кубометров воды, в том числе подземным стоком. Заметно увеличился выход воды в реках, впадающих в озеро Севан.

Хосров Хлгатян