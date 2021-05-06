В апреле налоговые поступления составили около 180 млрд драмов: это исторический рекорд для Армении: Пашинян

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. В апреле 2021 года налоговые поступления составили около 180 млрд драмов, что является историческим рекордом для Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

«Это исторический рекорд налоговых поступлений Армении за один месяц. Правда, здесь есть маленькая хитрость в том смысле, что в прошлом году, в связи с пандемией коронавируса, мы дали возможность не выплачивать предоплату налога на прибыль. Это решение также оказало определенное влияние на сборы, что не плохо, а хорошо, оправдало наше предыдущее решение, и в трудные времена мы позволили деньгам, которые должен был выплатить бизнес, оставаться в обращении и помочь в условиях кризиса быть в более благоприятной ситуации», - сказал Никол Пашинян.