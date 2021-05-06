По словам Защитника прав человека, в Сюнике, из-за войны, резко обострились проблемы с правами человека

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян отметил резкое увеличение проблем в Сюнике, связанными с правом на свободное передвижение людей, после недавней, развязанной Азербайджаном войны.

Как сообщает «Арменпресс», Татоян сказал об этом во время презентации годового отчета о деятельности Защитника прав человека в 2020 году, состоянии защиты прав и свобод человека в Национальном Собрании, имея в виду вопрос Србуи Григорян, из какого региона в каких областях находятся права человека. и относится ли проблема к отдельным лицам или носит системный характер?

Татоян сказал об этом в Национальном собрании, представляя годой отчет о деятельности Омбудсмена в 2020 году, о состоянии защиты прав и свобод человека, отвечая на вопрос Србуи Григорян из фракции "Просвещенная Армения", в каких областях, на каких конлретных территориях нарушались права человека больше, и связана ли проблема с личностями или она системна.

«Это системные проблемы, проблемы, которые накапливались годами, есть даже хронические проблемы, такие как отсутствие доступа к медицинским услугам для детей с ограниченными возможностями. Даже если эти услуги есть, то родители не могут себе этого позволить, потому что это слишком дорого и т. д.», - сказал Защитник прав человека.

Он подчеркнул, что есть проблемы, которые, естественно, находят положительное решение.

«Проблемы в Сюникской области резко обострились из-за внешнего фактора - вооруженных нападений. Есть даже проблемы с мобильностью. Если человек из капанской общины едет в села Чакатен, Шикаох, Цав, то на дороге стоят азербайджанские знаки, военные флаги, люди избегают ходить по этим дорогам, например, вечером, потому что опасаются за свою безопасность. . Это совершенно новый вопрос относительно права на свободное передвижение. Люди даже не обращаются за медицинской помощью, если, например, надо ехать в Капан или в другое место, предпочитая не ехать ночью», - сказал Татоян.

Он отметил, что есть типичные проблемы для всех регионов: доступ к медицинским услугам, неосведомленность, стереотипы по различным вопросам, например, по правам женщин. Вторая проблема - индивидуальная, что сейчас характерно для Сюникской области. Она специфическая, нельзя сравнивать ни с одним регионом, самое большее - с Гегаркуникским, потому что там тоже есть некоторые проблемы, но они не так выражены, как в Сюнике», - сказал Татоян.