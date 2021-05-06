В Ереване началась встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова
ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели частную беседу в МИД РА.
Как сообщает "«Арменпресс»", об этом сообщает страница пресс-секретаря МИД в "Facebook".
"И.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян и министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе прибыли в МИД РА. Началась встреча и.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазяна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - говорится в публикации.
Сергей Лавров прибыл в Армению с двухдневным визитом.
6 мая намечена встреча с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николом Пашиняном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсудить широкий круг вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года между лидерами Армении, России и Азербайджана по Нагорному Карабаху.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая посетит с рабочим визитом Баку.
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