В Ереване началась встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели частную беседу в МИД РА.

Как сообщает "«Арменпресс»", об этом сообщает страница пресс-секретаря МИД в "Facebook".

"И.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян и министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе прибыли в МИД РА. Началась встреча и.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазяна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - говорится в публикации.

Сергей Лавров прибыл в Армению с двухдневным визитом.

6 мая намечена встреча с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсудить широкий круг вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года между лидерами Армении, России и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая посетит с рабочим визитом Баку.