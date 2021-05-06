Борцы вольного стиля начинают борьбу в рейтинговом турнире Олимпийских игр

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянские борцы вольного стиля начинают соревноваться в рейтинговом турнире олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», на проходящем в столице Болгарии Софии всемирном турнире Арман Андриасян (74 кг) в квалификационном раунде встретится с Симоном Марчли из Австрии, а Оганес Мхитарян (86 кг) - с канадцем Александром Муром.

У Армении до сих пор 6 олимпийских билетов, которые выиграли гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Тджанян, боксер Корюн Согомонян.