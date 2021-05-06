В Армении и Арцахе зарегистрировано 5 землетрясений магнитудой 2-3 балла

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. С 29 апреля по 5 мая 2021 года сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС зарегистрировано 5 землетрясений магнитудой 2-3 и более на территориях Республики Армения и Арцаха. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает "Территориальная служба сейсмической защиты" МЧС, представляя также землетрясения, зарегистрированные в регионе.

1 мая в приграничной зоне Армения-Грузия, в 12 км к северо-западу от села Ашоцк, силой 2-3 балла. 1 мая, в Армении, в 19 км к юго-востоку от города Мартуни, силой 3 балла, которая ощущалась в селах Агнджадзор, Артабуйнк, Таратумб, Хорс, Сали и Караглух, Вайоц Дзорской области, с силой 2-3 балла.

3 мая в Армении, в 13 км к юго-западу от города Гавар, силой 2-3 балла.

5 мая в Армении, в 5 км к юго-западу от села Елпин, силою в 3 балла, которая ощущалась в селах Зангакатун, Тигранашен и Паруйр Севак Араратской области, силой в 2-3 балла и в 7 км к северо-западу - силой в 3-4 балла, что ощущалось в селах Зангакатун и Ланджар Араратской области силой в 3 балла.

В регионе зарегистрировано 8 землетрясений силою в 3 балла и выше. 29 апреля в Иране, в 19 км к юго-востоку от города Хой, силою в 3 балла и в Грузии, в 14 км к северо-востоку от города Телави, силою в 3-4 балла. 3 мая в Турции, в 25 км к северо-востоку от города Алашкерт, силою в 3 балла и в 24 км к северо-западу от города Газах силою в 3-4 балла, а в Азербайджане - в 18 км к северо-востоку от города Казах силою в 4 балла. 4 мая в Азербайджане, в 17 км к северо-востоку от города Казах силою в 3-4 балла и в 14 км к северо-востоку-силой в 3 балла, а в Турции – в 42 км к северо-востоку от города Ван – силой 3-4 балла.