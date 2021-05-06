628 человек обвинены в совершении уголовных преступлений против обороны и военной службы Республики Армения и Арцаха

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. По более чем 1580 уголовным делам, расследуемым в связи с агрессивной войной развязанной Азербайджаном с 27 сентября по 9 ноября 2020 года против Республики Арцах и Республики Армения, 628 лиц были привлечены в качестве обвиняемых, в том числе и высокопоставленные офицеры.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

"Расследование этих уголовных дел, имеющим колоссальный объем как в количественном, так и в содержательном плане, проводятся по нескольким основным направлениям: преступные нарушения, допущенные в процессе мобилизационного призыва, применение возможных коррупционных схем в процессе приобретения вооружения и военной техники до и во время войны, преступные упущения в ходе управления и осуществления действий вооруженных сил, установление случаев отказа от выполнения приказов командования отдельными подразделениями, случаев отказа от выполнения боевых заданий, выявление их причин и последствий", - говорится в сообщении.

Прокуратура приложила видео к сообщению.