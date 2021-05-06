Национальное Собрание Армении продолжает заседание

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание продолжает работу очередного заседания. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания, созванного 4 мая, внесено 33 вопроса.

В начале заседания парламентарии сначала поставят на голосование обсужденные в предыдущий день в первом и втором чтениях законопроекты и пакеты проектов законов, затем обсудят годовое сообщение “О деятельности защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения на 2020 год”.

В повестку дня заседания НС входит также отчет "О деятельности Прокуратуры РА в 2020 году", вопрос об избрании члена Счетной палаты, а также ряд законопроектов.