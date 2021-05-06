Все государственные социальные услуги на одной платформе: запущен сайт socservice.am

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство труда и социальных дел РА создало платформу, на которой представлены все государственные социальные услуги. На недавно запущенном сайте socservice.am посетители могут найти любую информацию, связанную с социальными услугами, написать онлайн-письмо, подать заявку и т. д. Социальное обеспечение, работа и трудоустройство, медико-социальное обследование, социальная помощь. Всю информацию и детали, относящиеся к услугам по всем этим направлениям, можно получить в одном окне, в одном месте.

«В настоящее время каждое учреждение, например, медико-социальная экспертиза, служба занятости и другие, имеют свои официальные сайты. Наши граждане посещают веб-сайт этой службы, чтобы узнать подробности каждой услуги, написать онлайн-заявку или другие мероприятия. Теперь все они объединены в одном месте. «Посетив один сайт, гражданин может получить полную информацию обо всех государственных услугах», - сказала в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь министра труда и социальных дел РА Зара Манучарян.

Представитель министра отметил, что соответствующие функции продолжат действовать на официальных сайтах различных служб, так как за это время эти сайты были распространены в связи с различными программами, граждане к ним привыкли, они заполнили там свои заявки. Какое-то время «общая платформа» и «сервисные сайты» будут работать, пока не будет завершен процесс их интеграции в один сайт. Если на сайтах ведомств есть информация об официальных процессах, на совместной площадке будут размещаться только материалы об услугах. Другими словами, что это за программа, что она означает, как подать заявку, к кому обращаться в случае возникновения вопросов и т. д. Зара Манучарян сообщила, что ведется работа над тем, чтобы инструментарий и кнопки сайта стали более практичными для облегчения процесса.

«Принцип единого окна облегчает процесс использования услуг, предоставляемых гражданам. То есть, не переходя от ведомства к ведомству, можно с одной площадки ознакомиться с услугами, подать заявку на использование, получить поддержку», - сказал пресс-секретарь министра.

На площадке отдельно представлен раздел «участники войны и их семьи», где есть подробности о помощи, предоставляемой правительством РА участникам развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года войны против Арцаха, их семьям и семьям погибших, попавших в плен или без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц. Подробно представлен раздел «Жителям Арцаха и приютившим их», включая программы поддержки Правительства Республики Армения.

Направления «Соискатель», «Работодатели», «Программы», «Вакансии» можно найти в разделе «Работа и занятость». Объявления о вакансиях в Единой социальной службе также представлены в разделе «Работайте с нами», где уже размещено несколько сотен объявлений о вакансиях.

Граждане также могут найти на веб-сайте информацию о центрах, обслуживающих их район.

Анна Гзирян