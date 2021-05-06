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“Челси” обыграл “Реал” и вышел в финал Лиги чемпионов

“Челси” обыграл “Реал” и вышел в финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 станет английским. Как передает «Арменпресс», в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский “Реал” принял лондонский “Челси”. На стартовых минутах команды обменивались атаками. Первый успех был за “аристократами”. На 28-й минуте Тим Вернер оказался в нужном месте и вывел “Челси” вперед. “Реал” пытался вернуть потерянное, но безрезультатно.

Во втором тайме “Реал”  не смог воспользовался своими возможностями, зато второй гол забил “Челси”. На 85-й минуте отличился Мейсон Маунт. “Челси” обыграл “Реал” со счетом 2:0 (общий счет 3:1) и вышел в финал Лиги чемпионов.

Ранее впервые в своей истории в финал Лиги чемпионов вышел английский “Манчестер Сити”.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая. Встречу планируется провести в Стамбуле.


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