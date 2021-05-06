Молодые борцы на международном турнире завоевали ряд медалей

В российском Каспийске состоялся Международный мемориал Сураката Асиятилова, в котором участие приняли и молодые армянские борцы греко-римского стиля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы. В борьбе, продолжающейся в течение двух дней, чемпионом стал Самвел Григорян (77 кг), а Гарник Ованнесян (55 кг) завоевал серебряную медаль.

Бронзовыми призерами стали Шант Хачатрян (67 кг), Карен Хачатрян (82 кг) и Виген Назарян (87 кг).

В беседе с пресс-службой Федерации, старший тренер молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Армен Бабаларян отметил, что все ребята могли завоевать медали. Учитывая длительную паузу, обусловленную пандемией, он доволен выступлениями всех борцов.