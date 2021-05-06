ЕРЕВАН, 6 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Здравый смысл подсказывает, что государства, действующие от имени цивилизованного мира, по крайней мере осудили бы разжигание такой кровопролитной войны и азербайджано-турецкие зверства, которые продолжаются сегодня.

Однако в результате приравнивания агрессора к подвергшемуся агрессии во время войны, по сути, не предпринимая предметных усилий по предотвращению войны, в Арцахе произошла очередная гуманитарная катастрофа - тысячи жертв и десятки тысяч беженцев.

Казалось, что по крайней мере теперь Азербайджан будет осужден за случившееся и, лишь для обеспечения формальной стороны, будут введены санкции. Но недавнее решение президента США стало холодным душем для миллионов людей, желающих стать оплотом демократии. «Джо Байден сообщил Конгрессу, что его администрация продлевает приостановление действия раздела 907 Закона о поддержке свободы, который позволяет США оказывать прямую военную помощь Азербайджану».

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