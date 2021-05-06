ЕРЕВАН, 6 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля из-за столкновений между жителями приграничных селений из-за доступа к водным ресурсам. На следующий день в этом районе произошли столкновения между военными двух стран. Конфликт не нов, то есть это не первый случай, когда между двумя странами возникают конфликты из-за раздела общих ресурсов - питьевой и поливной воды, пастбищ и т. д. На этот раз поводом стал водораспределительный пункт «Головной», расположенный в селе Кёт-Таш Баткенской области. После распада Советского Союза остались десятки спорных территорий. Следует отметить, что протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет около 980 км, из которых только 580 км демаркированы.

Эскалация конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном стала для Турции удобной возможностью принять более непосредственное участие в решении проблем региона. В частности, спикер Великого национального собрания (Меджлиса) Турции Мустафа Шэнтоп на днях заявил, что Анкара готова внести свой вклад в решение проблем между двумя странами. «Другой вопрос, насколько турецкая «помощь» приемлема для сторон ...»

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