Мы выбрали другой формат участия в выборах: офис Роберта Кочаряна в ответ на заявление Тер-Петросяна

Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян ответил на заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна об участии в предстоящих досрочных парламентских выборах в составе единого блока, который будет называться «Альянс национальной солидарности».

Как сообщает Арменпресс, Согомонян отметил:

“Мы всегда были принципиально против одностороннего разглашения подробностей закрытых встреч. Это некорректно. Особенно, когда тот, кто сообщает такие подробности, искажает их содержание.

Тем не менее...

Встреча бывших президентов Армении и Арцаха состоялась 25 марта, по предложению Тер-Петросяна. О предложении встретиться президенту Кочаряну сказал Бако Саакян, одновременно сообщив, что у Тер-Петросяна есть идея совместного участия во внеочередных выборах.

Президент Кочарян отказался от такой идеи, о чем Бако Саакян сообщил Тер-Петросяну. Последний предложил, чтобы встреча все же состоялась. И это произошло.

Во время встречи, действительно не было обсуждения, поскольку Роберт Кочарян вновь отклонил данное предложение, мотивируя это моральным соображением в случае проведения внеочередных выборов, он намерен участвовать в другом формате. Кроме того, этот шаг ударит по «Движению за спасение родины».

Такова реальность.

Может показаться, что Тер-Петросян все правильно говорил, и я всего лишь повторяю сказанное им, но это не так. В частности, казалось бы он случайно оговаривается, что якобы президент Кочарян создал «Движение за спасение родины».

P.S. Что касается предложения вместе идти на внеочередные выборы, то мы уже выбрали другой формат участия, о котором заявим в самое ближайшее время”.