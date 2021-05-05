В Канаде разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал CBC.

Ранее вакцинировать от COVID-19 в Канаде могли только жителей старше 16 лет.

Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом против COVID-19, разрешенным в Канаде для вакцинации подростков.

Ранее сообщалось, что в США к следующей неделе могут одобрить применение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет. Pfizer и BioNTech подали заявку и в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от коронавируса для применения среди подростков в возрасте 12-15 лет. Регулятор ЕС заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.