Президент провел встречу с получившими ранения и проходящими лечение участниками Арцахской войны 

В резиденции президента 5 мая состоялось совместное мероприятие аппарата президента и проекта «Психологическая поддержка» под названием «Пробуждение», посвященное психологической поддержке раненых в ходе войны и находящихся на лечении военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, мероприятие было инициировано президентом республики в рамках программы «Защитник Отечества».

Президент отметил, что у всех должна быть одна цель: укрепить государство, где-то его перестроить, восстановить государство в материальном плане, в плане армии, экономики, науки, технологии. «Вы свидетели, хорошо знающие, что наука и техника победят в сегодняшней и завтрашней войнах. Вы должны быть одним из тех, кто должен участвовать в строительстве новой Армении», - отметил Саргсян.

Он отметил, что аппарат президента и все партнеры готовы сделать все, чтобы каждый из собравшихся нашел свое место в жизни. «Я вижу в лице каждого из вас безмолвную, но энергичную решимость молодого человека, который уже знает жизнь, энергичного молодого человека. В аппарате президента реализуется программа «Защитник Отечества», цель которой не только объединить, но и решить конкретные проблемы. У нас есть программа, по которой мы обучаем молодых людей, которые прошли свой путь по новой профессии. Мы готовы работать с вами», - подчеркнул президент.