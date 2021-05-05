Российскими миротворцами от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 076 га территории Арцаха

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проверено 11 зданий, очищено 5 га территории, 2 км дороги.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 076 га территории Нагорного Карабаха, 637,3 км дорог, 1 754 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов.