Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

Летний призыв в Армении будет проходить с 7 мая по 31 июля включительно

Летний призыв в Армении будет проходить с 7 мая по 31 июля включительно

Летний призыв в Армении будет проходить с 7 мая по 31 июля включительно. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения правительства включен в повестку дня заседания правительства от 6 мая.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации