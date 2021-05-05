Антропологи обнаружили древнейшую в Африке могилу человека

Ученые обнаружили в Кении пока самую древнюю полноценную могилу Homo sapiens на территории Африки, в которой были захоронены останки трехлетнего ребенка, умершего более 78 тыс. лет назад. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба немецкого Института изучения истории человечества в Йене (SHH).

"Обнаружение могилы ребенка в пещере Панга-я-Саиди указывает на то, что практика ритуальных захоронений была общей для всех кроманьонцев и неандертальцев. Это открытие заставляет нас думать о том, существуют ли общие корни у подобных традиций древних людей, а также о том, насколько сильно различались их эмоции и поведение", - заявил профессор SHH Михаэль Петраглия, чьи слова приводит пресс-служба института.

По текущим представлениям антропологов и археологов, человеческая культура и представления о потустороннем мире зародились задолго до появления первых цивилизаций. В частности раскопки последней половины столетия показывают, что уже 20-30 тыс. лет назад европейские и ближневосточные кроманьонцы обладали сложными погребальными обрядами.

Они украшали тела и могилы усопших цветами, узорами из камней и другими вещами, которые могли пригодиться их умершему соплеменнику в загробной жизни. Схожие захоронения были найдены и в пещерах, где обитали неандертальцы, что заставляет исследователей спорить о том, какую роль подобные традиции могли играть в рождении цивилизации.

Профессор Петраглия и его коллеги обнаружили свидетельства того, что традиции хоронить тела усопших соплеменников могли появиться в популяциях кроманьонцев еще до того, как их предки покинули Африку. Ученые пришли к такому выводу, проводя раскопки на территории кенийской пещеры Панга-я-Саиди в Кении, в которой кроманьонцы жили на протяжении свыше 78 тыс. лет.

Как отмечают ученые, примерно восемь лет назад они обнаружили на ее территории несколько крайне хрупких и сильно поврежденных фрагментов костей ребенка, указавшие на то, что в отложениях на ее дне может быть скрыты останки кроманьонца детсадовского возраста. К их поискам антропологи смогли приступить лишь в 2017 году, когда были очищены и изучены все соседние слои отложений.

На их обнаружение и извлечение из пород ученые потратили почти четыре года. Это было связано как с необычным характером захоронения костей ребенка и большой глубиной их залегания, так и с тем, что антропологи опасались разрушить останки юного кроманьонца, сохранившиеся крайне плохо. В конечном итоге, профессор Петраглия и его коллеги особым образом обработали кости и покрыли их гипсом, что позволило им детально изучить их структуру и характер захоронения без риска уничтожить находку.

Анализ состояния костей ребенка принес сразу несколько сюрпризов. В частности, ученые обнаружили, что тело их трехлетнего обладателя, получившего имя "Мтото", было захоронено в грунте практически сразу после смерти, что защитило его останки от падальщиков и хищников. В дополнение к этому, ученые обнаружили, что тело Мтото было уложено внутри могилы в особой позе - его руки и коленки были прижаты к груди, а голова удерживалась особым образом по отношению к остальному телу ребенка.

Кроме того, антропологи нашли внутри могилы следы циновок или каких-то других легко разлагающихся растительных материалов, в которые было обернуто тело Мтото во время погребения. Все это свидетельствует о том, что его останки были не просто закопаны в земле, а захоронены в соответствии с некими религиозными или культурными обрядами. Это делает захоронение в пещере Панга-я-Саиди самой древней могилой человека на территории Африки и одним из самых древних погребений представителей рода Homo в целом.

Ее обнаружение, как отмечают антропологи, свидетельствует о том, что традиции захоронения останков соплеменников были характерны не только для более поздних групп кроманьонцев и неандертальцев, живших в Европе и на Ближнем Востоке, но и для других популяций древних людей из других уголков мира. Широкое распространение подобных погребальных обрядов, в свою очередь, говорит в пользу раннего начала культурной эволюции человечества или даже всего рода Homo в целом, заключают авторы открытия.