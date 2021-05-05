В Армению с рабочим визитом прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров

В Армению с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщает Арменпресс, в аэропорту «Звартноц» его встретил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Лавров прибыл в Армению с двухдневным визитом.

Встреча министров иностранных дел Армении и России состоится 6 мая в МИД Армении. В рамках рабочего визита запланирована встреча с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Визит является продолжением интенсивного российско-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, поддержание мира и стабильности в регионе.

Намечено обсудить широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, регионального сотрудничества, внешнеполитической координации в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЧЭС, на других международных площадках.

Одной из ключевых тем станет рассмотрение практических аспектов реализации Заявлений президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарное содействие пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе.