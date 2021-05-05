Путин и Эрдоган обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования,
18:44, 5 Май, 2021
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в беседе была затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.
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