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Путин и Эрдоган обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования,

Путин и Эрдоган обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования,

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в беседе была затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.


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