Госсекретарь США коснулся вопроса об освобождении армянских пленных
Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал необходимым освобождение военнопленных, участвовавших в 44-дневной Арцахской войне, и выполнение обязательства по обеспечению гуманного обращения с удерживаемыми лицами.
Как сообщает Арменпресс, в записи в своем аккаунте в Твиттере он приветствовал освобождение Азербайджаном трех пленных армян 4 мая.
«США приветствуют освобождение Азербайджаном трех пленных армян. Мы призываем обе стороны полностью и быстро завершить процесс обмена всеми удерживаемыми лицами и останками погибших, а также соблюдать обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными», - написал Блинкен.
The U.S. welcomes Azerbaijan's release of three Armenian detainees. We call on both parties to fully and expeditiously complete the exchange process for all prisoners, detainees, and remains, and to respect their obligations to ensure the humane treatment of detainees.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021
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