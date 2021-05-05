Госсекретарь США коснулся вопроса об освобождении армянских пленных

Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал необходимым освобождение военнопленных, участвовавших в 44-дневной Арцахской войне, и выполнение обязательства по обеспечению гуманного обращения с удерживаемыми лицами.

Как сообщает Арменпресс, в записи в своем аккаунте в Твиттере он приветствовал освобождение Азербайджаном трех пленных армян 4 мая.

«США приветствуют освобождение Азербайджаном трех пленных армян. Мы призываем обе стороны полностью и быстро завершить процесс обмена всеми удерживаемыми лицами и останками погибших, а также соблюдать обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными», - написал Блинкен.