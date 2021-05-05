По мнению Пашиняна, Азербайджан будет препятствовать разблокированию региона

По мнению и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выражая дестабилизирующую позицию, Азербайджан будет препятствовать разблокированию региона. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Карена Григоряна.

«Открытие коммуникационных путей и деблокада Армении должны быть для нас приоритетом. Сейчас ведутся дискуссии по этой теме. Я думаю, что Азербайджан и дальше будет занимать дестабилизирующую позицию, будет делать различные заявления, сеять абсурдные опасения в нашем обществе, чтобы этой разблокировки не произошло», - сказал Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что стратегическим направлением правительства является обеспечение внешней безопасности Армении, в которой объединенная армяно-российская военная группировка и совместная система противовоздушной обороны имеют краеугольное значение.

«В продолжение этого процесса мы должны серьезно трансформировать нашу армию и в стратегической перспективе иметь профессиональную армию. Перед нами стоит задача - существенное изменение демографической ситуации, существенное изменение качества образования», - сказал и.о. премьер-министра.