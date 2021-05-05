Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении. До этого Марипов также возглавлял правительство республики, но в качестве премьер-министра.

В соответствии с указом главы государства, первым вице-премьером назначен Артем Новиков, который занимал эту должность в составе прежнего правительства. Улукбек Кармышаков - заместителем председателя кабмина, министром экономики и финансов. Азамат Дыйканбаев - вице-премьером и министром цифрового развития, а Жылдыз Бакашева - вице-премьером. Она и Дыйканбаев, который до этого возглавлял госагентство связи, являются новичками в команде заместителей председателя кабмина.

В среду президент также подписал указы о назначении членов кабинета. Свои должности сохранили все ключевые министры, в том числе глава МИД Руслан Казакбаев, министр обороны Таалайбек Омуралиев, руководители Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев и Минюста Асель Чынбаева. Также посты сохранили руководитель МЧС Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Новые лица в составе киргизской исполнительной власти - это Алмамбет Шыкмаматов, который возглавил министерство по продвижению и защите инвестиций и министр образования и науки Болотобек Кулешев.

Согласно указу Жапарова, во исполнение новой редакции конституции правительство Киргизии преобразуется в кабинет министров. Его членов единолично назначает и освобождает от должности президент страны, тогда как правительство формировал парламент республики. Поправки к основному закону были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме.