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Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии

Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении. До этого Марипов также возглавлял правительство республики, но в качестве премьер-министра.

В соответствии с указом главы государства, первым вице-премьером назначен Артем Новиков, который занимал эту должность в составе прежнего правительства. Улукбек Кармышаков - заместителем председателя кабмина, министром экономики и финансов. Азамат Дыйканбаев - вице-премьером и министром цифрового развития, а Жылдыз Бакашева - вице-премьером. Она и Дыйканбаев, который до этого возглавлял госагентство связи, являются новичками в команде заместителей председателя кабмина.

В среду президент также подписал указы о назначении членов кабинета. Свои должности сохранили все ключевые министры, в том числе глава МИД Руслан Казакбаев, министр обороны Таалайбек Омуралиев, руководители Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев и Минюста Асель Чынбаева. Также посты сохранили руководитель МЧС Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Новые лица в составе киргизской исполнительной власти - это Алмамбет Шыкмаматов, который возглавил министерство по продвижению и защите инвестиций и министр образования и науки Болотобек Кулешев.

Согласно указу Жапарова, во исполнение новой редакции конституции правительство Киргизии преобразуется в кабинет министров. Его членов единолично назначает и освобождает от должности президент страны, тогда как правительство формировал парламент республики. Поправки к основному закону были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме.


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