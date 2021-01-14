Предстоящие на 6 мая мероприятия
18:12, Май 05, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
09:29, 26.04.2021
“Новая книга” -11/21: Книжные новинки
- 20:50 Президент провел встречу с получившими ранения и проходящими лечение участниками Арцахской войны
- 20:09 Российскими миротворцами от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 076 га территории Арцаха
- 19:56 Летний призыв в Армении будет проходить с 7 мая по 31 июля включительно
- 19:30 Антропологи обнаружили древнейшую в Африке могилу человека
- 19:20 В Армению с рабочим визитом прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров
- 18:49 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:47 Госсекретарь США коснулся вопроса об освобождении армянских пленных
- 18:44 Путин и Эрдоган обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования,
- 18:36 По мнению Пашиняна, Азербайджан будет препятствовать разблокированию региона
- 18:27 Левон Тер-Петросян решил устроить клептократическую революцию: Пашинян
- 18:18 Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии
- 18:12 Предстоящие на 6 мая мероприятия
- 18:10 Муниципалитет Сюника опровергает дезинформацию о вторжении азербайджанцев
- 18:02 В Армении против коронавируса вакцинировались более 5800 человек
- 18:02 Тер-Петросян предлагает Кочаряну и Саргсяну принять участие в выборах в составе единого блока
- 18:00 Глава МИД Арцаха направил письма генеральному секретарю и специализированным органам ООН
- 17:52 Айвазян замечает «признаки оживления» у сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 17:44 Пашинян представил результаты пополнений в ВС в 2018-2020 гг.
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-05-21
- 17:43 Азиатские индексы - 05-05-21
- 17:22 Премьер Греции назвал "Спутник V" эффективной и безопасной вакциной
- 17:04 И.о. министра экономики подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост
- 17:02 Reuters: США станут одной из первых стран, которые присоединятся к оборонной программе ЕС
- 17:00 Лавров рассказал о подготовке встречи по ближневосточному урегулированию
- 16:54 Признанные границы независимой Армении полностью защищены: Вагаршак Арутюнян
19:27, 30.04.2021
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19:12, 29.04.2021
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15:13, 01.05.2021
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17:22, 01.05.2021
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13:59, 01.05.2021
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