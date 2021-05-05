Муниципалитет Сюника опровергает дезинформацию о вторжении азербайджанцев

Муссируемая в интернете информация о том, что азербайджанцы полностью оккупировали территорию Черного озера и вторглись в Сюникскую область, не соответствует действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице областного муниципалитета Сюника в Facebook.

«Тот факт, что азербайджанская сторона на данный момент даже не разместила позиции на своей части, а распространяемый материал является дезинформацией, подтверждает командир 1-го армейского корпуса генерал-майор Погосян, который находился в этом районе в последние два дня», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что армяно-азербайджанская граница, как и в советские времена, теперь проходит по территории озера, и в настоящее время каждая сторона контролирует свой участок, и никакая территория из Сюникской области не уступлена.