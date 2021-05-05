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В Армении против коронавируса вакцинировались более 5800 человек

В Армении против коронавируса вакцинировались более 5800 человек

В Армении против коронавируса вакцинировались более 5800 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян заявила в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Эммы Палян.

«По состоянию на вчерашний день вакцинацию прошли более 5800 граждан, и процесс идет гладко. Нас не устраивают зарегистрированные на данный момент показатели, мы прилагаем все усилия, чтобы повысить уровень вакцинации. Ни у кого не зарегистрировано нежелательных последствий», - сказала Аванесян.

И.о. министра напомнила, что на данный момент в Армении существует три вида вакцин: вакцины «AstraZeneca», «Спутник V» и «Sinovac».


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