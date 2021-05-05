Глава МИД Арцаха направил письма генеральному секретарю и специализированным органам ООН

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 5 мая направил письма генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеррешу и специализированным органам организации относительно проводимой Азербайджаном политики насильственного изгнания армянского населения города Шуши.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в письмах, в частности, говорится, что насильственное изгнание, осуществленное Азербайджаном в Шуши, прямо или косвенно нарушает весь спектр гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав армянского населения, закрепленных в многочисленных международных документах.

Подчеркивается, что политика насильственного изменения исторического, культурного и архитектурного ландшафта на оккупированных территориях Арцаха является вопиющим фактом дискриминации и ксенофобии.

В письмах также отмечается, что международное сообщество должно строго осудить непрекращающиеся преступления Азербайджана против человечности, совершаемых в отношении народа Арцаха. Любая деятельность, осуществляемая Азербайджаном на оккупированных территориях Республики Арцах вопреки нормам и принципам международного права и с целью закрепления последствий незаконного применения силы против самоопределившегося народа Арцаха, недопустима и должна быть решительно осуждена международным сообществом государств.

Министр иностранных дел Республики Арцах призывает принять соответствующие меры для активизации международно-правового инструментария Организации Объединенных Наций в целях достижения беспрепятственного доступа международных специализированных структур в Арцах для пресечения продолжающихся грубейших нарушений.