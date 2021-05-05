Айвазян замечает «признаки оживления» у сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян констатирует, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ демонстрируют «признаки оживления». Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом в парламенте, отвечая на вопрос независимого депутата Сергея Багратяна.

«Сопредседатели Минской группы призваны создать соответствующую среду для достижения конфликтующими сторонами урегулирования путем переговоров. Приятно отметить, что сопредседатели Минской группы, похоже, проявляют признаки оживления. Надеемся, что у нас будет сильное сопредседательство, которое будет не следить за процессами, а координировать их», - сказал Айвазян.

13 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали вернуть всех пленных.