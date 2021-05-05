Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране считают безопасной российскую вакцину "Спутник V", передает агентство Блумберг.

"Мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной", - заявил Мицотакис в ходе онлайн-встречи, организованной изданием Financial Times.

Премьер отметил значимость туризма для двусторонних отношений. "Россия - очень важный рынок для туристической отрасли Греции", заявил он.

Ранее газета "Та Неа" сообщала, что Греция намерена производить вакцины от коронавируса, обсуждаются Moderna и "Спутник V",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.