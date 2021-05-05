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И.о. министра экономики подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост

И.о. министра экономики подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост

Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост. Как сообщает Арменпресс, Керобян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армении» Карена Симоняна.

«Могу обещать, что если мы пойдем такими темпами, мы достигнем двузначного экономического роста», - сказал и.о. министра.

Керобян также напомнил заявление председателя ЦБ Мартина Галстяна о том, что предварительные прогнозы ЦБ по экономическому росту были пессимистичными.


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