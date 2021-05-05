И.о. министра экономики подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост
17:04, 5 Май, 2021
Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост. Как сообщает Арменпресс, Керобян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армении» Карена Симоняна.
«Могу обещать, что если мы пойдем такими темпами, мы достигнем двузначного экономического роста», - сказал и.о. министра.
Керобян также напомнил заявление председателя ЦБ Мартина Галстяна о том, что предварительные прогнозы ЦБ по экономическому росту были пессимистичными.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен