И.о. министра экономики подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост

Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян подтвердил свое обещание обеспечить двузначный экономический рост. Как сообщает Арменпресс, Керобян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армении» Карена Симоняна.

«Могу обещать, что если мы пойдем такими темпами, мы достигнем двузначного экономического роста», - сказал и.о. министра.

Керобян также напомнил заявление председателя ЦБ Мартина Галстяна о том, что предварительные прогнозы ЦБ по экономическому росту были пессимистичными.