Лавров рассказал о подготовке встречи по ближневосточному урегулированию

Москва надеется, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается конференции, то это наша давняя инициатива. Но теперь это уже инициатива Махмуда Аббаса, которую мы поддерживаем и проработке которой будет и должен быть посвящен специальный процесс в рамках квартета. Мы этим занимаемся", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что инициатива нуждается в тщательной подготовке.

"Думаю, что по линии квартета и в рамках взаимодействия квартета с Лигой арабских государств такую подготовку осуществить вполне реально. Будем надеяться, что никто не будет использовать предлоги, чтобы эту работу затягивать, потому что ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений", - сказал Лавров.

Он отметил, что инициатива внесена, она находится в стадии обсуждения, а "стадия обсуждения предполагает необходимость убеждения тех кто испытывает какие-то сомнения".

"Мы этим занимаемся и продолжим заниматься. Надеюсь, что много времени не потребуется", - добавил он.

"Хотя в палестино-израильских делах бывало всякое, но, извлекая уроки из прошлого опыта, будем стараться не допускать пауз", - подчеркнул Лавров.