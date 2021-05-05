Признанные границы независимой Армении полностью защищены: Вагаршак Арутюнян

И.о. министра обороны Вагаршак Арутюнян заверил, что признанные границы независимой Армении полностью защищены. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян сказал об этом в парламенте, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армении» Србуи Григорян.

«Граница, которая была в годы Советского Союза граница, признанная граница независимой Армении, полностью защищена. Есть места, где наши на 50 метров впереди, есть места, где наоборот. Это связано с тем, что невозможно разместить позицию таким образом, чтобы можно было обеспечить безопасность и контроль», - сказал Арутюнян.

Исполняющий обязанности министра отметил, что эти вопросы необходимо решать в ходе демаркации, но подчеркнул, что в настоящее время нет инцидентов, которые привели бы к человеческим жертвам и ранениям.