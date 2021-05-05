Минобороны практику командного состава армии планирует проводить в воинских частях разных стран

Министерство обороны Армении планирует создать возможность прохождения практики командного состава армии в воинских частях разных государств. Как сообщает Арменпресс, об этом отвечая на вопрос члена фракции “Просвещенная Армения” Арутюна Бабаяна в Национальном собрании, заявил и.о. министра обороны Вагаршак Арутюнян.

“Перед нами стоит задача привести сегодняшнюю армию в соответствие с современной ситуацией. Сегодняшний командный состав должен проходить практику в воинских частях разных государств, чтобы офицерский состав стратегического звена имел знания, которые используются в разных государствах”, - сказал Арутюнян.

И. о. министра обороны отметил, что планируется обновить и профессорско-преподавательский состав военных университетов, а также научить курсантов пользоваться современным вооружением.

Арутюнян добавил, что с Россией есть договоренность, согласно которой РФ готова принимать на переподготовку неограниченное количество военных.