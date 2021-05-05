По убеждению политолога, Россия имеет представление о восстановлении переговорного процесса

Россия имеет определенное представление, как должен продвигаться процесс после прекращения огня. Как сообщает Арменпресс, об этом во втремя пресс-конференции заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, говоря об ожиданиях от визита главы МИД России в Армению.

“Заявление от 9-10 ноября - это заявление о прекращении огня. Нет никаких гарантий, что боевые действия не возобновятся. Если оставить все как есть и не проделать какую-то работу в этом направлении, это будет не очень хорошо. Мировой опыт показывает, что если между конфликтующими сторонами есть хотя бы какие-то отношения, они развиваются лучше, чем когда их нет вообще. В нашем случае отношений практически нет, они сейчас опосредованы такими визитами”, - сказал политолог.

По его словам, есть заметные усилия по восстановлению Минской группы ОБСЕ. Граница, размещение миротворцев и другие дорожные вопросы решаются на местном уровне, более серьезного переговорного процесса нет.

“Есть несколько концепций, некоторые из них остались в прошлом. Их на столе несколько, одна из которых - возобновление Минской группы с тремя сопредседателями. Вторая - российская - разблокировка инфраструктур и тем самым определенное смягчение ситуации”, - сказал политолог, добавив, что визит министра иностранных дел Лаврова в Армению следует рассматривать с точки зрения обсуждения существующих проблем.

“Эти обсуждения продолжаются, они довольно сложные, о чем свидетельствуют вопросы возвращения пленных, карт минных полей и другие. Естественно, что интересы сторон не совпадают. В частности, под условиями разблокировки дорог то, что понимают азербайджанская, армянская и российская стороны, - это кардинально разные вещи. Процесс сложный, но он продолжается. Визит Лаврова следует рассматривать в этом контексте”, - сказал Искандарян. По его мнению, в нынешней ситуации быстрых и эпохальных прорывов не будет.