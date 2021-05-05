В Армении будет внедрен централизованный реестр банковских счетов: проект обсудили в НС

Парламент обсудил представленный правительством законопроект, согласно которому предлагается ввести в Армении централизованный реестр банковских счетов. Как сообщает Арменпресс, законопроект о внесении дополнения в Закон “О Центральном банке Республики Армения” на заседании НС представил заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян.

Проект определяет цели внедрения централизованного реестра банковских счетов в Республике Армения, определяет объем информации, подлежащей включению в реестр, а также полномочия Совета ЦБ определять перечень информации, подлежащей включению в реестр, порядок предоставления информации, в том числе и отчетов.

Реестр создается для реализации целей и функций Центрального банка, а также для повышения эффективности сотрудничества с национальными компетентными органами в порядке, установленном Законом Республики Армения “О банковской тайне”. Информация, содержащаяся в реестре, по-прежнему будет считаться конфиденциальной банковской информацией, поэтому она будет отражена в порядке, уже предусмотренном законом. Органы, имеющие право получать информацию из реестра, остаются те же, это органы, уполномоченные получать информацию, составляющую банковскую тайну”, - сказал Ерицян.

Информация о начальном балансе, текущих движениях, окончательном балансе не будет собираться и храниться.