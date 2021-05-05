В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ

Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году российского межведомственного координационного штаба восстановлены около 1 тысячи образовательных учреждений и более 250 больниц, сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 983 образовательных и 253 медицинских учреждения, одна спортивная школа, 4 927 жилых домов, 24,5 километра водопроводных сетей, четыре колодца с питьевой водой, три культурно-досуговых объекта, два административных здания, 0,1 километра тротуара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что почти за три года проложены 1 457,32 километра линий электропередачи, введены в эксплуатацию 264 объекта водоснабжения, 323 хлебопекарни, 820 электроподстанций, четыре автозаправочные станции, 14 453 промышленных предприятия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС, в свою очередь, оказывает помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев.