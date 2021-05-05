Нефтеперерабатывающий завод в Чехии эвакуировали из-за неразорвавшейся авиабомбы

Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной эвакуации в среду сотрудников нефтеперерабатывающего завода компании Unipetrol в городе Литвинов на севере Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель полиции Лудмила Светлакова.

"К нам поступило сообщение, что во время строительных работ на территории завода компании Unipetrol была найдена авиабомба времен Второй мировой войны, - отметила она. - К месту находки прибыли саперы. Произведена эвакуация сотрудников завода",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Саперы, по ее словам, готовы квалифицированно обезвредить авиабомбу. Прямой опасности взрыва не существует. В цехах завода поэтому остались сотрудники служб, обеспечивающие непрерывный цикл производства. Временно перекрыта для движения автотранспорта дорога, проходящая в непосредственной близости от той части территории предприятия, где была сделана опасная находка.