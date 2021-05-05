Нуне Саргсян встретилась с музыковедом Асмик Баграмян

Супруга президента Республики Армения Нуне Саргсян в Фонде “Ереван, любовь моя” приняла председателя культурно-образовательной общественной организации “Возрождение традиционных праздников”, художественного руководителя народного театра “Тонацуйц”, музыковеда Асмик Баграмян. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Асмик Баграмян более 20 лет занимается восстановлением армянских народных праздников, песен и обрядов, пытается представить миру армянскую культуру и обычаи.

Она рассказала г-же Нуне Саргсян о своей деятельности, отметив, что считает своей миссией возвратить забытые традиции и обряды, и передать их младшему поколению. “Посредством армянских песен, танцев, сказок, игр среди детей в возрасте от 3 до 14 лет мы сеем любовь к Родине, к нашим традициям. И куда бы они ни попали, чем бы ни занимались, в них всегда будет армянское, доброе и светлое”, - сказала Асмик Баграмян.

Госпожа Нуне Саргсян, отметив важность сохранения армянских традиций и передачи их последующим поколениям, приветствовала деятельность Асмик Баграмян.

“Важно, чтобы традиции, обычаи и обряды нашего народа не предавались забвению и передавались бы младшему поколению. Зная наши традиции, мифологию, историю армянского народа, мы сохраняем свою идентичность и уникальность. Наше богатое наследие прошлого станет важной базой для наших малышей, чтобы строить свое светлое будущее”, - сказала Нуне Саргсян.

Она добавила, что лозунг Фонда “Ереван, любовь моя” - “Восстановив прошлое, построим будущее” также содержит в себе это послание.

Нуне Саргсян и Асмик Баграмян обошли территорию Фонда “Ереван, любовь моя”, обсудили реализацию новых программ, направленных на сохранение национального наследия и их передачи последующим поколениям.