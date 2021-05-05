В Европе ликвидировали крупную сеть итальянской ндрангеты

Около тридцати человек арестованы в рамках крупной операции итальянских борцов с мафией, которые они провели при содействии европейских коллег в Германии, Испании и Румынии, а также на самой итальянской территории, сообщает итальянское управление по борьбе с мафией.

"Тяжелый удар", как отмечается в тексте, нанесен по нескольким семьям могущественной мафиозной группировки ндрангета, действовавшим в основном в районе Турина. В операции приняли участие 200 сотрудников антимафиозного управления, а также сотня агентов полиции, Финансовой гвардии и корпуса карабинеров. За рубежом аресты и конфискации в среду провели 500 полицейских из Румынии, Испании и федеральной земли Германии Баден-Вюртемберг.

Помимо арестов подозреваемых, полиция конфисковала банковские счета и имущество, в том числе недвижимость и автомобили, "на многие миллионы евро", отмечается в коммюнике. В частности, в Турине арест наложен на кофейную обжарочную мастерскую, бар и табачную лавку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил председатель парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра, расследование и операция позволили обезвредить "европейскую мафиозную сеть" ндрангеты.

"У нас есть преступная сила, которая не только монополизировала территорию и поработила ее для своих преступных целей, но и обладает впечатляющей экономической мощью, при помощи которой она способна расширяться в любой точке Европы", - говорится в заявлении Морры.