Армен Саргсян поздравил академика Эдварда Чубаряна с 85-летием

Президент Республики Армения Армен Саргсян в связи с 85-летием направил академику Национальной академии наук Республики Армения, заслуженному деятелю науки Эдварду Чубаряну поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

“Традиции известного рода Чубарянов имеют достойное продолжение в виде Вашей плодотворной научно-педагогической деятельности. Свидетельство тому - Ваши ценные работы и исследования, разработки научных теорий и Ваш большой авторитет в области науки и образования, особенно в Ереванском государственном университете, как ученого, педагога и организатора, заведующего кафедрой и проректора.

И сегодня Вы своими знаниями, опытом и энергией служите делу обогащения науки и образования поколений”, - говорится в послании президента.