В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы

На территории республики во второй половине дня 5 мая, 7 мая, время от времени 10 мая, во второй половине дня 9 мая ожидаются дожди с грозами, местами интенсивные. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что 6 мая, во второй половине дня 8-го мая, в некоторых регионах ожидается кратковременные дожди с грозами. В некоторых местах возможен град. Ветер юго-западный, с порывами 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Дожди в Ереване ожидаются во второй половине дня 5 мая, 7 мая, время от времени 10 мая, во второй половине дня 9 мая, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 6, 8 мая, в вечернее время, в некоторых частях города ожидаются кратковременные дожди с грозами.